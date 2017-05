Chelsea, Conte: "Porterò la mia famiglia se rimango"

20 maggio 2017

Del futuro Antonio Conte parlerà dopo la finale di FA Cup contro l'Arsenal il 27 maggio, ma le possibilità che dopo la vittoria della Premier il tecnico rimanga a Londra sono molto alte. Tanto che i tifosi dell'Inter si sono quasi rassegnati, ma a riaccendere la speranza arriva un'intervista a 'La Repubblica'. E il passaggio chiave è: "Se rimango, la famiglia verrà a stare con me". Per il momento è poco, ma non c'è una chiusura netta al ritorno in Italia.

"L'entusiasmo degli italiani mi inorgoglisce - ha spiegato Conte - lo share della Premier in televisione è salito anche per il Chelsea, al di là di simpatie o antipatie per me. Le speculazioni sul mio futuro sono normali. Mi sento fortificato, sul lavoro resto intransigente, ma sono più flessibile. Ho imparato a chiudere gli occhi: per esempio quando vedevo mangiare uova strapazzate prima della partita. Di un Paese devi accettare le tradizioni. E parlarne la lingua, per rispetto. Avevo basi scolastiche, è stata una montagna da scalare. Però non c'è lingua che tenga, se non sai trasmettere: tanti professori universitari non sono bravi insegnanti".





"Questo è già un grande club - aggiunge il manager - però ha alzato una Coppa Campioni e poi è uscito al primo turno, ha vinto una Premier e poi è arrivato decimo. Deve trovare stabilità al top". Poi sulle sue esultanze contagiose: "Sono spontanee, sia quando abbraccio i ragazzi, sia quando mi tuffo tra i tifosi. All'inizio i giocatori erano un po' rigidi".