Chelsea, Conte: "Difficile vincere il primo anno"

28 aprile 2017

Conte torna poi sulla qualificazione diretta alla prossima Champions League: "Adesso possiamo assicurarci l’ingresso tra le prime quattro in un campionato nel quale ci sono avversari come il Tottenham, il City, l’Arsenal, il Manchester United e il Liverpool. Certamente due tra queste grandi squadre non disputeranno la prossima Coppa dei Campioni”.



Conte potrebbe riuscire nell’impresa di vincere la Premier al primo tentativo: “Per me è un grande risultato lottare per il campionato e per la FA Cup, spero di avere la possibilità di vincere qui anche in futuro. Non è mai facile giocare per vincere il campionato, in Italia c’era sempre grandissima pressione. Per me questa è la prima stagione in Inghilterra e arrivare in un Paese diverso, dove si parla una lingua diversa per portare una filosofia di gioco è complicato".