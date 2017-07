Chapecoense, favola Ruschel: torna in campo contro il Barcellona

29 luglio 2017

Il prossimo 7 agosto sarà un giorno speciale per la Chapecoense e, in particolare, per Alan Ruschel, uno dei sei sopravvissuti al disastro aereo che costò la vita a 71 persone. Il difensore brasiliano, infatti, quel giorno tornerà in campo e lo farà al Camp Nou, contro il Barcellona, in occasione del Trofeo Gamper. "E' un passo importante per il suo recupero e per la ricostruzione del club - ha comunicato la società brasiliana -. Considerando poi l’importanza del match, è un’occasione ideale per il suo rientro".