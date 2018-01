Bundesliga: il Borussia Dortmund frena a Berlino

19 gennaio 2018

Il Borussia Dortmund si presenta con Schurrle unica punta, supportato sugli esterni da Pulisic e Sancho con Kagawa e Gotze nella zona centrale. Dall'altro lato l'Hertha Berlino con Selke centravanti e alle sue spalle Lazaro, Duda e Kalou. La prima mezz'ora del match scorre via senza particolari emozioni, visto anche un campo molto pesante che non garantisce un palleggio apprezzabile. Al 30' la prima vera occasione, con una punizione di Lazaro che per un soffio non centra lo specchio della porta di Burki. Ancora Hertha Berlino pericoloso al 32' con un colpo di testa di Stark che finisce fuori. Al 35' il Borussia Dortmund risponde, sprecando però una buona opportunità con Sancho che si ritrova tutto solo dalla destra in area, ma invece di concludere la mette al centro per un compagno che non arriva e l'occasione sfuma.



Nella ripresa, praticamente dopo 45 secondi, ecco il vantaggio dell'Hertha Berlino con un traversone radente di Lazaro dalla destra che serve Selke (46') che col piattone sinistro piazza il quinto gol stagionale (18esimo gol in Bundesliga per il classe 1995) festeggiando con un giorno d'anticipo il suo compleanno. Al 55' il Borussia Dortmund sfiora il pareggio con una bella azione personale di Pulisic, bravo a liberarsi sul destro dal limite e concludere con il destro ma Kraft alza in angolo. Al 62' l'Hertha Berlino andrebbe ancora in gol: conclusione vincente di Kalou ingenuamente spinta in rete da Duda, ma in netta posizione di fuorigioco e l'arbitro annulla. Al 69' conclusione dalla distanza con il destro di Toljan che finisce fuori. Il Borussia Dortmund trova il gol del pareggio al 71' grazie a un erroraccio in disimpegno della difesa berlinese, la palla arriva a Sancho sulla destra che mette poi sul secondo palo un cross che Kagawa trasforma in gol di testa, realizzando sottomisura il gol numero 20mila in trasferta nella storia della Bundesliga. Al minuto 82 grande giocata di Isak, subentrato poco prima a Gotze, che con un colpo di tacco libera l'inserimento di Sancho che apre troppo il piatto destro e manda a lato. Borussia Dortmund ancora vicino al vantaggio all'84' con un destro di Toljan ben parato da Kraft.



Nel finale è praticamente un assedio del Borussia, ma al triplice fischio arriva un pareggio che per il Dortmund vale una frenata, così come l'aggancio allo Schalke 04 al terzo posto a quota 30. L'Hertha Berlino resta a metà graduatoria raggiungendo quota 25 punti.