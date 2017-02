Bundesliga: Ancelotti fa festa, Bayern esagerato

25 febbraio 2017

BAYERN MONACO-AMBURGO 8-0

All'Allianz Arena il Bayern Monaco passa in vantaggio dopo appena 17 minuti con un destro ad incrociare di Vidal su assist di Muller. Al 24' lo stesso attaccante della Nazionale tedesca viene steso in area da Mavraj e Lewandowski dal dischetto trasforma il rigore del 2-0. Il bomber polacco sigla nel finale di frazione la doppietta personale con una girata ravvicinata. Nella ripresa i bavaresi dilagano. Al 52' Lewandowski infila col destro un pallone servito col tacco da Robben e per lui è il gol numero 19 in questa Bundesliga. Due minuti dopo Alaba deve solo appoggiare in fondo al sacco la sfera del 5-0 regalata da Muller. Ancelotti inserisce Coman e l'ex Juve approfitta dell'occasione per siglare una doppietta piuttosto agevole nel giro di 4 minuti e sbloccarsi finalmente in stagione. Nel finale c'è gloria anche per Robben che piazza in fondo alla rete la sfera con il suo sinistro magico. Per Ancelotti la festa è totale: 1000 panchine e un 8-0 che non lascia scampo ad interpretazioni. Il Bayern schiacciasassi annienta l'Amburgo (terzultimo a quota 20) e mette una seria ipoteca sul titolo.



LIPSIA-COLONIA 3-1

Il match della Red Bull Arena si mette subito in discesa per il Lipsia che trova il vantaggio al 5': Forsberg approfitta di un erroraccio della difesa del Colonia per superare Kessler con un diagonale preciso. I padroni di casa sfiorano in più occasioni il raddoppio e lo trovano al 34' con uno sfortunato autogol di Dominic Maroch che insacca nella sua porta il cross teso di Keita. A inizio ripresa gli ospiti accorciano con una deviazione sotto porta di Osako su passaggio di Olkowski ma al 65' Werner chiude i conti in contropiede. Il Lipsia conquista il secondo successo di fila in campionato e resta a -5 dal Bayern Monaco. Colonia settimo a 33.



FRIBURGO-BORUSSIA DORTMUND 0-3

Il Borussia Dortmund sblocca il match del Schwarzwald-Stadion di Friburgo con un colpo di testa vincente di Papastathopoulos sulla punizione scodellata a centro area da Guerreiro. Aubameyang va ad un passo dal 2-0 al 24' con un tiro ravvicinato parato da Schwolow. L'attaccante del Gabon si scatena nella ripresa appoggiando per due volte la sfera in rete da posizione ravvicinata su assist di Reus e Durm. Una doppietta che gli permette di restare al comando della classifica marcatori insieme a Lewandowski con 19 gol all'attivo in questo campionato.



LE ALTRE

Il Mainz gioca un brutto scherzetto al Leverkusen, espugnando 2-0 la BayArena con marcature di Bell e Oztunali. L'Augsburg, infine, vince 2-1 in rimonta sul campo del Darmstadt: padroni di casa avanti con Heller ma ribaltati da un rigore di Verhaegh e da un gol di Bobadilla. L'Hertha, infine, trova tre punti importanti contro l'Eintracht e agguanta il quarto posto: 2-0 il finale con i gol di Ibisevic e Darida.