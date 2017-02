Borussia Dortmund: Goetze out a tempo indeterminato

27 febbraio 2017

Il Borussia Dortmund perde Mario Goetze a tempo indeterminato. Il fantasista tedesco, che ha collezionato solo 16 presenze stagionali a causa delle tante noie muscolari, per superare il problema si è sottoposto a diversi esami che hanno evidenziato dei disturbi metabolici. Stop agli allenamenti e via alla cure per tornare al più presto in campo. "Farò di tutto per tornare il prima possibile per aiutare i miei compagni" ha detto il giocatore.