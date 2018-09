Bolton, Stephen Darby è malato: il difensore si ritira a 29 anni

19/09/2018

Un fulmine a ciel sereno si abbatte su Bolton e il calcio inglese. Stephen Darby, difensore dei Wanders ed ex Liverpool, si ritira a 29 anni a causa di una malattia al motoneurone. Il classe '88, che ha annunciato l'addio al calcio giocato tramite una nota sul sito ufficiale del club, ha chiesto rispetto per questo momento delicato: "Sono triste, colgo l'occasione per ringraziare il Bolton e tutto lo staff per il supporto degli ultimi giorni. Chiedo privacy per potermi concentrare su questa nuova battaglia".