Barcellona, visita a sorpresa: Rivaldo travestito

19 gennaio 2017

Rivaldo si è presentato al Barcellona per fare una sorpresa ai superfan selezionati tra migliaia di partecipanti da tutto il mondo nell'ambito del concorso #MagicOfBarça di Betfair. Il vincitore del Pallone d'Oro 1999, nonché leggenda blaugrana, ha fatto visita al suo vecchio campo di allenamento travestito dalla testa ai piedi, con tanto di capelli, barba e naso finti. L'idolo del pallone ha partecipato alla famosa sessione di allenamento "Rondo" dell'FC Barcelona, accanto ai vincitori, a loro totale insaputa. La sessione è culminata in una partita 11 contro 11 in cui Rivaldo, che, per tutto l'allenamento, aveva furbescamente minimizzato le sue abilità uniche, è entrato per sostituire un giocatore della squadra in svantaggio e ha dato libero sfogo alla sua stoffa da fuoriclasse, di cui c'era urgente bisogno, riagguantando da solo la vittoria con il suo repertorio di finte e tocchi magici. Dopo aver rivelato la sua vera identità, ci si è resi subito conto dell'importanza che riveste per questi fan del Barcellona, rimasti a bocca aperta davanti alla magia a cui stavano assistendo.