Balotelli rallenta il Monaco, vola il Marsiglia

16 gennaio 2018

Monaco-Nizza 2-2

Il Monaco prova a rispondere in serata alla vittoria del Marsiglia, ma trova sulla sua strada un Mario Balotelli in forma straordinaria. Al Louis II ci si potrebbe aspettare una formazione di Jardim arrembante per riconquistare il secondo posto, ma a fare la partita è il Nizza che controlla il gioco e dimostra di saper colpire nel segno alla minima distrazione. Dopo un primo tentativo terminato largo di Dante è subito Balotelli a cercare la via della rete con un destro su punizione che sibila al lato della porta difesa da Subasic. Per gli ospiti ci provano anche Saint-Maximin e Cyprien approfittando del momento di confusione del Monaco, ma a sorpresa è proprio la squadra di Jardim a passare in vantaggio grazie all'unico tiro in porta effettuato in tutto il primo tempo: Diakhaby al 33' conclude da distanza ravvicinata dopo un rimpallo fortunato in area di rigore. A inizio ripresa però è subito Nizza ed è subito Mario Balotelli: spaccata e tiro al volo di mancino da buona posizione su cross di Santi Maximin per il pari al 47'. Il Monaco sembra avere un sussulto, ma Lemar non riesce a impensierire Benitez sbagliando mira. Cyprien riporta la partita sui binari iniziali andando solo vicino al raddoppio, poi ci pensa ancora Balotelli al 68' a gelare il Louis II: perfetta gestione dal limite dell'area, Raggi è troppo morbido nell'intervento e Subasic viene beffato sul tiro a incrociare. Al Nizza non resta che amministrare, ma nel finale il Monaco riesce a trovare il gol dell'insperato pari grazie a Falcao: è il 93' quando il colombiano spinge il pallone in rete da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al Nizza non basta Balotelli per espugnare il Louis II: il Monaco trova il 2-2 all'ultimo assalto.



Marsiglia-Strasburgo 2-0

Il Marsiglia di Rudi Garcia mette un piede in zona Champions, dopo due vittorie convincenti al Velodrome però arriva lo Strasburgo che si dimostra un avversario più ostico del previsto. Gli ospiti rinunciano quasi completamente al possesso palla e provano a chiudere i varchi in difesa, il Marsiglia macina gioco mancando, però, di precisione negli ultimi metri. Sanson e Ocampos non inquadrano le specchio, Rami sembra saltare con i tempi giusti ma spreca da buona posizione, poi Luiz Gustavo impatta bene di testa mandando al lato della porta. Dopo un primo tempo senza alcun tiro nello specchio della porta la ripresa parte con lo Strasburgo a trazione anteriore che spaventa Mandanda prima con Da Costa e poi con Martin. La durata di un lampo e il Marsiglia può riprendere ad attaccare a testa bassa: Oukidja sale in cattedra sulla doppia conclusione da distanza ravvicinata di Thauvin e Germain, ma i padroni di casa capiscono che è il momento di affondare il colpo decisivo. L'occasione migliore arriva al 72' quando Da Costa attera Payet in area di rigore, dal dischetto di presenta Germain e Oukidja intuisce mantenendo la gara ancora sul pari. Il gol però è nell'aria e arriva al 79' con una conclusione in girata di N'Jie dal cuore dell'area di rigore. Lo Strasburgo perde le misure e all'87' arriva anche il raddoppio: Payet ha vita in facile in contropiede saltando anche il portiere e depositando in rete il gol del definitivo 2-0.



Bordeaux-Caen 0-2

Il Caen a secco di vittorie da fine novembre cerca il riscatto contro il Bordeaux dopo il successo di misura conquistato nella partita d'andata. A condurre i giochi sono però i padroni di casa che trovano i varchi giusti per attaccare sin dai primi minuti di gioco. Le conclusioni di Baysse, colpo di testa parato da Samba, e di Laborde, che prende la mira da fuori area trovando ancora la deviazione del portiere, non riescono a sbloccare la gara. Il Caen si va vedere poco dalle parti di Costil e quando lo fa con Rodelin e Guilbert non riesce a far male. Il Bordeaux non abbassa praticamente mai i giri del motore: Meitè si divora il gol del possibile vantaggio, Laborde è scatenato e prosegue nel personale duello con Samba senza però riuscire a trovare la giocata giusta. Nei minuti finali arriva la beffa per i padroni di casa, con l'espulsione di Baysse per un fallo su Santini in area di rigore che consente allo stesso attaccante di firmare dal dischetto il gol del vantaggio all'89'. Il Bordeaux crolla e al 94' Rodelin chiude i giochi firmando il raddoppio.