Arsenal, Wenger: "Sanchez? Niente rinnovo ma resta con noi"

16 agosto 2017

Il futuro di Alexis Sanches , almeno quello immediato, lo svela Arsene Wenger pur senza nascondere le difficoltà. Il cileno dell' Arsenal r esterà a Londra la prossima stagione nonostante il contratto in scadenza nel 2018: "Nessun passo avanti sul fronte rinnovo, si appresta a giocare l'ultima stagione con noi " ha detto il manager francese ammettendo inoltre la possibilità di perderlo a parametro zero : "Purtroppo è così".

Wenger, dunque, si tiene stretto il talento cileno: "Dobbiamo fare una scelta tra efficienza sul campo e interessi economici. Se si trova un compromesso è meglio, ma in questo caso la nostra priorità è privilegiare l'aspetto sportivo" ha detto nella conferenza stampa che precede la sfida contro lo Stoke City. L'ex Udinese, dunque, si appresta a vivere la sua quarta stagione all'Arsenal con cui ha disputato 144 gare segnando 72 gol. Almeno stando alle parole di Wenger.



L'interesse delle big d'Europa, però, non si placa. Dalla Spagna e dall'Inghilterra arriva la notizia di un ultimo assalto che il Manchester City vorrebbe tentare per regalare a Guardiola il giocatore che tanto desidera: secondo Sport e il Mirror, infatti, i Citizens sarebbero disposti a offrire 65 milioni di euro all'Arsenal per Sanchez. Una cifra piuttosto importante considerando, appunto, il contratto in scadenza del cileno su cui resta sempre vigile anche il Psg. Insomma, nonostante le affermazioni di Wenger, Alexis resta un pezzo pregiato del mercato capace di attirare l'attenzione dei club più prestigiosi.