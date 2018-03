Arsenal-Milan, scagionato Welbeck: non era simulazione

19 marzo 2018

Sospiro di sollievo per l' Arsenal , che potrà contare su Danny Welbeck nel doppio confronto con il Cska Mosca ai quarti di finale d'Europa League. L' Uefa , infatti, ha deciso di non prendere alcun provvedimento nei confronti del centravanti inglese, che in occasione del match con il Milan è stato protagonista di un tuffo in area di rigore costato ai rossoneri il penalty dell'1-1.