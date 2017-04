Argentina: muore tifoso lanciato dalla tribuna

17 aprile 2017

Ancora una tragedia nel calcio sudamericano. Durante il match Belgrano-Talleres, valevole per il massimo campionato argentino, alcuni ultras della squadra di casa hanno gettato dalla tribuna dello stadio Mario Kempes il 22enne Emanuel Balbo, pensando che fosse un tifoso avversario. Il giovane ha fatto un volo di 10 metri e, dopo essere giunto in ospedale in condizioni disperate, i medici non hanno potuto che constatarne la morte cerebrale.