Argentina, Maradona: "Facciamo saltare in aria l'AFA"

25 aprile 2017

Nonostante un attacco di livello mondiale con giocatori come Messi, Aguero, Higuain e Dybala, l' Argentina sta facendo molta fatica a qualificarsi per il Mondiale di Russia 2018. A oggi l'Albiceleste è senza ct e Maradona ha attaccato duramente l' AFA : "Andrebbe fatta saltare con una granata per crearne una nuova - ha dichiarato a Radio Rivadavia -. Bisogna insegnare ai giovani qualcosa". Per la panchina si parla di Sampaoli: "Non è l'uomo giusto".

Dopo l'esonero del ct Bauza, l'Argentina si trova al quinto posto nel girone sudamericano di qualificazione a Russia 2018 quando mancano quattro partite alla chiusura. Finisse oggi, Messi e compagni dovrebbero passare da uno spareggio. Il malessere dell'Argentina però è nel sistema e Maradona, uomo simbolo di quel calcio, non ha usato giri di parole per descrivere l'organizzazione della propria federcalcio: "L'AFA andrebbe fatta saltare con una granata, così ne potremmo creare una tutta nuova. Nessun giocatore può entrare nell’AFA adesso e tanto meno dovrebbe dirigere il settore giovanile. Tra le altre cose Veron non ha neppure la capacità per farlo, bisognerebbe saper scegliere i giovani e insegnare loro qualcosa".



Nelle prossime partite la nazionale argentina dovrà fare a meno di Messi squalificato, in attesa di capire chi sarà il nuovo ct: "Senza Lionel siamo fregati. Quasi metterei la firma per andare allo spareggio. Sampaoli ct? E' un candidato, ma non è l'uomo giusto. In questa Nazionale si dovrebbe fare pulizia e lui non ha l'attitudine per farlo".