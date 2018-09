Amichevoli, l'Argentina fa 0-0 con la Colombia. 5-0 del Brasile su El Salvador

12/09/2018

ARGENTINA, UN PAREGGIO CON TANTE INDICAZIONI

0-0 e migliore in campo il portiere, Armani. Non sembra cambiato nulla per l'Argentina del post Sampaoli, fermata sullo 0-0 in amichevole dalla Colombia di Ospina e Cuadrado. In realtà gli spunti per il ct ad interim Scaloni sono stati tanti e piuttosto positivi, a partire da una impostazione di squadra col 4-3-3 che ha ben tenuto il campo, salvo poi essere salvata dalle parate del portiere del River Plate.



Spazio da subito per Icardi, che ha smaltito il problema fisico che lo aveva tenuto fuori dai giochi contro il Bologna e nella prima amichevole dell'Albiceleste. Per il capitano dell'Inter 85' con una ghiotta occasione nel primo tempo, ben salvata da Ospina, tanto lavoro ma pochi rifornimenti. La critica argentina nei confronti del centravanti è come sempre stata spietata: Olé gli ha rifilato un 4 in pagella ("un'occasione nel primo tempo e quasi nient'altro"), stesso voto del Clarin ("4, solo una chance nel primo tempo. Ha avuto poco peso in area. Inespressivo").



Icardi ha giocato al centro del tridente con Meza e Gonzalo Martinez: Scaloni ha schierato il 4-3-3 con Lo Celso-Battaglia-Palacios a centrocampo, con la linea a quattro davanti ad Armani composta da Bustos-Pezzella-Funes Mori-Tagliafico. Al 9' della ripresa è entrato in campo Dybala al posto di Palacios: tanto movimento e tanta voglia di incidere per lo juventino: Olé gli ha dato la sufficienza, mentre il Clarin lo ha bocciato ("5, non ha mai inciso sulla partita"). Gli altri italiani in campo: Ospina e Cuadrado titolari nella Colombia, con lo juventino sostituito al 78'. Nell'Argentina 90' per Pezzella e scampolo di partita per il Cholito Simeone, entrato all'85'.