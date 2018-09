Agnelli: "Serie A all'estero, si può fare. Terza Coppa europea è più di un'idea"

24/09/2018

Calendari internazionali, si deve cambiare. La voce dei club deve avere un suo peso, perché sono i grandi club a correre i rischi. E' quel che ha detto Andrea Agnelli, nel corso del World Football Summer a Madrid. Per ribadire, poi, che ci sarà una terza Coppa europea, oltre a Champions ed Europa League: tutte e tre le competizioni a 32 squadre. E poi: "La Serie A all'estero? E' un'idea, si può fare". E il sì, infine, a una Superlega europa, con un campionato trans-nazionale.



E' quanto emerso da questo evento nella capitale spagnola, presenti 2300 addetti ai lavori del mondo del calcio. "La voce dei club deve essere ascoltata quando si redigerà il calendario delle partite internazionali dopo il 2024, poiché siamo gli unici a prendere dei rischi imprenditoriali".

Ha aggiunto: "Dobbiamo guardare al futuro e considerare cosa vogliono vedere e sperimentare la Generazione X e Z, chiedendoci se il modello attuale è sufficiente per mantenere la posizione del calcio come lo sport numero uno a livello globale. Tutte le parti interessate devono giungere a una soluzione concordata per garantire che questo bellissimo gioco continui ad essere il migliore del mondo"

"Nei prossimi mesi, i membri dell'ECA inizieranno a discutere ed elaborare una proposta per un nuovo calendario internazionale delle partite che garantisca un migliore equilibrio tra club e calcio internazionale".



Sul fronte delle Eurocoppe, Agnelli ha ribadito il concetto di una riforma già delineato agli inizi di settembre, con una "Europa League che si dimensioni con 32 squadre", così come la Champions, per fare in modo che possa essere introdotta una terza Coppa Europa, anch'essa con 32 squadre. "Ne stiamo parlando con l'Uefa". "Questo progetto a noi pare meglio dell'idea di portare l'Europa League a 64 suqadre rispetto alle attuali 48. Meglio tre Coppe".



La Spagna sta esportando gare del suo campionato all'estero, per ovvi motivi di audience e dunque di ricavi. La nostra Serie A potrà farlo con qualche partita di alto livello da giocare all'estero? "Già lo facciamo con la Supercoppa italiana, ma è più semplice in quanto fuori calendario. Comunque è un progetto a studiare e valutare in senso positivo, certo che si potrebbe fare".



Infine sull'ipotesi dei campionati trans-nazionali. "Da tempo ne parliamo, con tornei così si può solo guadagnare di più in termini di diritti televisivi, è un'idea che stiamo studiando da tempo".