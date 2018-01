Var, domenica da incubo per gli arbitri: qualcosa è da cambiare

29 gennaio 2018

A San Siro, in Milan-Lazio, Cutrone sblocca la gara al 15' e il primo pensiero di Rocchi e Di Liberatore, in postazione Var, è verificare che il centravanti non sia in fuorigioco. A nessuno, però, viene in mente di controllare il modo in cui il giocatore colpisce la sfera, ovvero con il gomito destro.



E' inconcepibile anche quanto accaduto a Crotone durante la gara trai calabresi e il Cagliari, quando nel finale arriva la rete di Ceccherini sugli sviluppi di una punizione di Ricci. L'assistente Crispo segnala il fuorigioco, l'arbitro Tagliavento va in postazione replay ma le immagini smentiscono in maniera evidente la decisione del guardalinee. E non è possibile considerare attive le posizioni di Budimir e Capuano, che sono lontani dalla palla e non danno alcun fastidio al portiere. Il risultato, però, è che Tagliavento sceglie di annullare un gol regolare che avrebbe consegnato i tre punti agli uomini di Zenga.



Sempre a Crotone un altro abbaglio ha riguardato l'espulsione di Pisacane (bastava un giallo), mentre a Napoli il direttore di gara Mazzoleni non è ricorso al Var per un tocco di mano sospetto di Koulibaly in area di rigore. Una pioggia di errori che deve fare riflettere, perché non va dimenticato che si tratta di una sperimentazione e dunque molte cose potranno essere cambiate. Un altro aspetto da considerare sono le numerose interruzioni che tolgono emotività alle partite e diventano sempre meno digeribili se non sgombrano il campo da ogni dubbio in maniera rapida. Se anche il Var molto spesso produce errori, perché usarlo in così tante occasioni?