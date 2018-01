Tavecchio: "Il ct? Non prima di giugno, i big sono sotto contratto" "Dopo la Svezia ho avuto tanti contatti, tutti positivi"

10 gennaio 2018

"Il nuovo ct? Dal giorno dopo Italia-Svezia ho avuto contatti positivi con tanti in mezza Europa, ma prendere una decisione prima di giugno credo sia difficile: tutti i big sono sotto contratto". Lo ha detto Carlo Tavecchio, commissario straordinario della Lega Serie A, nel corso della presentazione dell'Album Panini 2017/2018.

"In questo momento molti mi fanno quasi le condoglianze, ma io sto benissimo e parlo di calcio quasi tutti i giorni. Noi stavamo provando a cambiare il calcio. Il nostro calcio è un sistema di mani incrociate. Senza i calciatori non c'è niente. Sono il veicolo più importante. Ma bisogna pensare ai fruitori dell'evento, perche' c'è un business che sorregge il sistema. Il pallone è gonfio, perché è un mondo che gira intorno a questo sistema. E la Panini è una componente importante", ha aggiunto.



Poi sulla presidenza della Figc: "Finora non ho detto una parola, se ci sarà il momento dirò anche io qualcosa. Per ora non spendo nessun endorsement. Spero che la competizione sia serena e vinca il migliore. Se è vero che la Federazione è composta da componenti, ognuna non può esimersi dall'individuare un soggetto".

FIGC, ULIVIERI: "APPOGGIAMO TOMMASI" "Abbiamo dato il nostro appoggio a Tommasi da subito ma gli sviluppi credo che siano ancora non chiari": lo dice il presidente dell'assoallenatori Renzo Ulivieri a margine della presentazione della nuova Collezione Panini. "Eravamo contro questa crisi istituzionale al buio. Ci sono stati - continua - comportamenti irresponsabili. Non sono per la teoria del largo consenso. Le istituzioni possono funzionare bene con una maggioranza e una minoranza. Arrivare a due candidati sarebbe anche questo un passaggio".

FIGC, TOMMASI APRE A COSTACURTA "Costacurta presidente della Figc? Se si riuscisse a convergere su un nome unitario, esterno all'attuale consiglio federale, sono il primo a convergere. Se si trattasse di un ex calciatore, è inutile chiedercelo, credo che sia quello che ci vuole": lo dice il presidente dell'Aic Damiano Tommasi a margine della presentazione della nuova collezione Panini. L'obiettivo di Tommasi, candidato alla presidenza, è di coinvolgere anche ex azzurri come Totti e Buffon: "Penso sia doveroso, nessuno può esimersi. Riportiamo al centro il progetto sportivo".



"Ho chiesto la possibilità di presentare il mio programma all'Assemblea della Lega Calcio. Non so se avrò la possibilita' di parlare, ma se non sarà così di sicuro ci sarà tempo di farlo nelle prossime settimane. Vorrei riuscire a trasmettere un messaggio federale - ha aggiunto -. Manca ancora qualche giorno alla presentazione delle candidature e a oggi sono il solo candidato. Lega ha il diritto di esprimere il suo parere anche se non so se prenderà delle decisioni".

