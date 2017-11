Svezia, Andersson avvisa Ventura: "Non vediamo l'ora di giocare"

9 novembre 2017

L'andata dei playoff per il Mondiale in Russia si avvicina e il ct della Svezia avvisa l'Italia. "Ci siamo allenati bene e non vediamo l'ora di giocare - ha spiegato Janne Andersson -. L'Italia ha un'ottima difesa, ma noi in casa abbiamo segnato 18 reti e vinto 4 gare. Promette bene in vista della partita di domani". "Dobbiamo cercare di variare il nostro gioco. Abbiamo studiato l'Italia: ha pregi e difetti, come tutti", ha aggiunto.