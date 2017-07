Spalletti: "Ordine e buone giocate. Va bene così"

21 luglio 2017

Il primo impatto cinese, contro lo Schalke 04, regala una buona Inter: soprattutto quella della ripresa, con Borja Valero e Joao Mario in regia. Palla a terra, giocate semplici e -se possibile- sicure, palle-gol sprecate o anche respinte dai tedeschi, un gol subìto e un gran gol di Murillo, impiegato come esterno difensivo destro. "Sia Inter che Schalke hanno fatto una buona gara, per noi è un buon punto di partenza". E' il commento di un soddisfatto Luciano Spalletti, allenatore dei nerazzurri, dopo l'1-1 nello Schalke nella prima amichevole del Summer Tour. "Da parte nostra ho visto molto ordine nel primo tempo e anche delle buonissime giocate. C'e' materiale per passare ad una fase di allenamento che ci faccia crescere ulteriormente", ha analizzato. "Fare una tournée può essere stressante sotto il piano mentale e fisico", ha continuato Spalletti. "Per questo va organizzata bene, con attenzione. Non è facile lavorare a questa temperatura, può essere anche pericoloso dal punto di vista muscolare". Per il tecnico toscano "siamo nella direzione giusta , l'atteggiamento mi è piaciuto. È rimasto lo stesso, una costante. Così possiamo crescere. Sia nel primo tempo che nella ripresa si è vista l'idea che volevamo seguire. A volte abbiamo perso palle inutili ma complessivamente abbiamo fatto bene", ha aggiunto.

IL GIOCO E LE RIUNIONI

Altri considerazioni di Spalletti: "Secondo me bisogna fare meglio, per esempio quando avevamo superiorità in mezzo al campo nel primo tempo. Siamo siamo stati bravi a pressare alto e ad attaccare, riconquistando qualche palla importante, nella gestione l'abbiamo ripersa quasi subito, e quello non deve accadere. C'è solo un modo per recuperare nel calcio: tenere la palla. Per non fare fatica c'è solo un modo, per non correre c'è solo un modo: tenere palla, comandare il gioco. Se il pallino ce l'hanno gli altri sono tanti metri da dover sopportare e da dover recuperare".

E il mercato? "Se faremo riunioni qua in Cina? Sicuramente sì, nel senso che i direttori sono tutti e due qui (Ausilio e Sabatini ndr). Ma ci sentiamo continuamente per telefono quando siamo distanti. E porteremo avanti le cose che ci siamo detti fin dall'inizio, cercheremo di portare avanti le cose che ci siamo detti".