Serie B, Cellino compra il Brescia

4 agosto 2017

Dopo tre anni di assenza, Massimo Cellino torna nel calcio italiano. L'ex presidente del Cagliari e del Leeds ha infatti trovato l'accordo per acquistare il Brescia, attualmente impegnato nel campionato di Serie B. Un affare da 6,5 milioni di euro, più tre milioni di euro in caso di eventuale promozione in Serie Aal primo anno. Per l'ufficializzazione del passaggio di proprietà occorrerà attendere la settimana prossima, forse già lunedì.