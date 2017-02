Serie A, la moviola della 26.a giornata

25 febbraio 2017

Napoli-Atalanta, arbitro Celi

Sul gol di Caldara dell'Atalanta c'è Masiello in posizione di fuorigioco. Il difensore nerazzurro non è però sulla traiettoria del tiro e non disturba Reina. La rete è quindi regolare. Qualche dubbio sul rosso a Kessie: sul primo giallo il fallo non è cattivo e il cartellino poteva essere forse evitato. Giusto, inevitabile, il secondo.