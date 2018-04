Serie A, Giudice Sportivo: un turno di stop per Immobile

13 dicembre 2017

Una giornata di squalifica e 10mila euro di multa per l'attaccante della Lazio Ciro Immobile dopo la condotta antisportiva su Burdisso nel match contro il Torino che gli è costata l'espulsione diretta. Questo è quanto deciso dal Giudice Sportivo . Lo stop è stato minimo perché il gesto non è stato ritenuto particolarmente grave e privo di conseguenze. L'attaccante della Lazio ha evitato la stangata, contro l'Inter sarà regolarmente in campo.

Questo il comunicato del Giudice Sportivo: "Rilevato che sulla base del referto arbitrale, e della precisazione formulata dal Direttore di gara interpellato da questo Giudice, la condotta sanzionata si è tradotta in un contatto avvenuto di striscio non connotato da violenza e comunque senza alcuna conseguenza fisica per il calciatore avversario; ritenuto, pertanto, che la condotta del calciatore Immobile, pur certamente antisportiva, non assuma connotati di particolare gravità, alla stregua anche della scarsa intensità del contatto effettivo e dell’assenza di ogni qualsivoglia conseguenza (come da referto ed integrazione del Direttore di gara); dispone l’applicazione nei confronti del calciatore IMMOBILE Ciro (Lazio) della sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara nonché, in commutazione della seconda giornata, dell’ammenda di € 10.000,00".