Serie A, ecco le possibili date dei recuperi della 27a giornata

5 marzo 2018

In attesa che la Lega prenda una decisione ufficiale, ecco le probabili date nelle quali sarebbe possibile recuperare la 27a giornata di Serie A, rinviata per la tragica morte di Davide Astori. Il problema maggiore riguarda il derby Milan-Inter visto che i rossoneri sono anche impegnati in Europa League e in finale di Coppa Italia: facendo slittare quest'ultima, la stracittadina si potrebbe giocare il 9 maggio con le altre gare tra il 13 e il 14.

Come ha spiegato il presidente del Coni Giovanni Malagò, le strade percorribili sono diverse. Tra le possibilità c'è quella di far slittare dopo la fine del campionato (prevista il 20 maggio) la finale di Coppa Italia, che si potrebbe disputare il 25: in questo caso via libera al derby di Milano il 9 maggio. Tutto salterebbe, però, se la Juve, finalista assieme al Milan, dovesse raggiungere anche la finale di Champions, in programma a Kiev il 26 maggio.



Situazione più semplice per le altre partite: Genoa-Cagliari, Chievo-Sassuolo, Udinese-Fiorentina e Benevento-Verona potrebbero essere recuperate il 14 marzo ma non in orario serale. E Torino-Crotone può essere anticipata al 13. Serve una data diversa invece per Atalanta-Samp (che potrebbe finire al primo mercoledì utile) visto che i bergamaschi devono già recuperare la sfida con la Juve rinviata per neve. L'alternativa è una data di aprile che coincida con un turno di Champions ma in orario differente.