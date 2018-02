Scudetto al Napoli, Fabbricini bacchetta Pecoraro: "Serve riservatezza e stile"

3 febbraio 2018

L'uscita di Pecoraro, il procuratore della Federcalcio che ha confessato di voler vedere il Napoli vincere lo scudetto, non è passata inosservata. Il neo commissario Figc, Roberto Fabbricini , lo bacchetta. "Ci vuole riservatezza, è fondamentale in questo momento di corsa di vertice. Mai esporsi, poi ognuno nel suo privato faccia il tifo per chi vuole. In settimana ne parleremo, è una questione di stile oltre che di prudenza", ha detto.

L'incarico di Pecoraro, che guida un settore strategico e delicato, scade fra due anni: ma è possibile che Fabbricini decida di anticipare i tempi dell'uscita di scena, proprio perché -lo aveva detto Malagò- in questo commissariamento c'è discontinuità con il passato, e con tutta la gestione di Carlo Tavecchio. Dunque, Pecoraro potrebbe essere sostituito. L'intervista a Gigi Marzullo nella trasmissione "Sottovoce" può essere un pretesto? Pecoraro è tifoso del Napoli, non perde una partita, segue in tv anche le amichevoli. Non è una novità. Ma augurarsi -come ha fatto nel corso di Sottovoce- lo scudetto al club di Sarri, "ma deve meritarselo", è stata un'uscita inopportuna.