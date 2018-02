Ronaldo: "Icardi sta bene all'Inter, ma il Real è un sogno per chiunque..."

8 febbraio 2018

SULLA LOTTA NAPOLI-JUVE PER LO SCUDETTO

"Napoli-Juve di oggi è un po’ come Real-Barcellona dei miei ultimi anni nella Liga: un duello qualche gradino sopra le altre. Al Napoli ho visto giocare un calcio molto affascinante, la Juve ti schiaccia con la forza mentale, con la varietà di soluzioni. Non so come finirà, so come spero che finisca. Dopo tutto questo dominio della Juve mi piacerebbe che toccasse al Napoli, anche se da tifoso dell’Inter preferirei poter dire Inter. Massimo rispetto per la Juve e per i suoi tifosi, ma se per una volta, e magari per un po’, lo scudetto andasse ad una squadra che non sia la Juve credo sarebbe una bella cosa, per il campionato italiano. Se ogni tanto non si cambia chi vince, poi ci si annoia. No?".



SUL MOMENTO DELL'INTER

"Perché fa così fatica? Perché è 'pazza', no? Scherzi a parte: bisogna essere dentro le cose per valutare, ma a vedere il campionato da fuori sembrava davvero l’anno giusto per tornare almeno in Champions. I tifosi per un po’ si sono divertiti - anche se loro vogliono anzitutto i risultati - e io ero supercontento di come andavano le cose. Rispetto agli anni passati l’Inter è migliorata e migliorerà ancora, dunque deve, dico deve, fare di tutto per tornare in Champions. Manca da troppo tempo ed è un passo necessario per rilanciarsi. In Italia e soprattutto in Europa. Necessario quest’anno, se possibile: rinviare ancora sarebbe una brutta frenata. Ma la classifica e la logica dicono che c’è tempo: la stagione è ancora lunga".



SU SPALLETTI

"Non si può ogni volta, ogni anno, mettere in discussione tutto: i giocatori, l’allenatore. Ad un progetto bisogna credere, bisogna dargli il tempo di funzionare. Quello che l’Inter ha fatto nei primi due mesi non poteva essere casuale: dicevano tutti che il miglior acquisto dell’Inter era stato Spalletti, no? Piuttosto, sono d’accordo con quello che ha detto il 'mio' presidente Moratti: se è bravo come sicuramente è, adesso sta anzitutto a lui trovare la chiave per riportare certi giocatori - senza far nomi - a certi rendimenti, che di sicuro non sono più gli stessi. Anche cambiando qualcosa, se necessario".



SUGLI INVESTIMENTI DI SUNING

"Il discorso fair play finanziario è molto delicato e il calcio senza regole morirebbe. Però, se il progetto di ripartenza dell’Inter doveva passare da un risanamento con limiti molto rigidi, forse era necessario spiegarlo con più chiarezza. Senza illudere i tifosi".



SUL MILAN

"Del club dei miei tempi praticamente non è rimasto nessuno, sbaglierei a giudicare senza sapere. Gattuso? Conosce bene il Milan perché ci è cresciuto, conosce la storia del club. Un uomo come lui, il suo modo di motivare, può essere l’ideale per un ambiente in difficoltà: perché lo scuote, lo ribalta, gli fa vivere il calcio come lo vive lui. Allenarsi con lui era impressionante. E mi pare che qualche risultato si stia già vedendo".



SULLA NAZIONALE E DI BIAGIO

"Quando ho letto della mancata qualificazione mi è venuto un colpo. In Brasile ancora non ci credono, l’Italia è come una di quelle amiche che ad una festa ti aspetti sempre di incontrare. Ci si abitua a tutto, ma questa è grossa. Di Biagio? Non si sentirà solo un traghettatore: poi magari lo sarà, ma vivrà il tempo che avrà a disposizione come se dovesse preparare le partite più importanti della sua carriera. Che poi in un certo senso è così. Lo so che è una frase che si usa per un sacco di calciatori che diventano allenatori, ma Gigi lo era già quando giocava, e non lo dico perché è un amico. Capisce tanto di calcio, ha giocato in Nazionale per tanti anni: buona scommessa, gli auguro tutta la fortuna del mondo".