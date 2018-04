Roma-Liverpool: 3500 euro per un biglietto on line!

19 aprile 2018

Per una Curva Nord (65 euro di listino) ci vogliono da 390 a 450 euro; per i distinti (85 euro) ce ne vogliono già più di 700. Per una Monte Mario (da 160 a 200 di listino) si va da 1.500 a 3450 euro. Sono i prezzi dei biglietti per Roma-Liverpool (ritorno della semifinale di Champions League) in programma allo Stadio Olimpico il prossimo 2 maggio.



Prezzi online sui siti (ce ne sono a decine che praticano il cosiddetto 'secondary ticket') che da oggi vendono a migliaia i biglietti tecnicamente 'esauriti' ieri in poche ore nella vendita libera ai botteghini dei Roma Store e affiliati e sui siti online gestiti da Best Union.

Secondary ticketing o bagarinaggio? La faccenda non è sfuggita all'Unione Nazionale Consumatori che si rivolge all'Antitrust: "Chiediamo all'Authority di aprire un nuovo procedimento sul fenomeno del secondary ticketing sia per accertare se sono state adottate sufficienti misure antibagarinaggio e per evitare ed annullare acquisti plurimi, sia per verificare eventuali irregolarità nella distribuzione e nella vendita dei biglietti" dice il presidente Massimiliano Dona.

"Chi va allo stadio, come chi va ad un concerto, ha diritto di pagare il prezzo previsto senza dover subire gli abusi dei bagarini" conclude Dona.