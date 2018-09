Ranking Uefa, la nuova classifica: la Juve nella top ten, balzo Inter

21/09/2018

La prima tre giorni di coppe europee della stagione va in archivio con quattro successi (due in Europa League), un pareggio e una sconfitta per le squadre italiane, risultati che permettono al nostro paese di rinforzare la terza posizione nel Ranking Uefa per nazioni e di accorciare, anche se di poco, sul secondo posto dell'Inghilterra (i club inglesi hanno collezionato 3,928 punti contro i 4,214 delle italiane). Al primo posto resta sempre la Spagna, mentre giù dal podio ci sono la Germania, quarta, e la Francia.