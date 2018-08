Ranking Fifa: record negativo per l'Italia, Francia al comando

16/08/2018

I Bleus, freschi vincitori della rassegna internazionale a vent'anni di distanza dall'ultima volta, tornano in testa al FIFA/Coca-Cola World Ranking dopo 16 anni, con l'ultimo primato conquistato nel maggio 2002. Record negativo per gli azzurri del commissario tecnico Roberto Mancini che, finiti alle spalle di Galles e Perù, non erano mai scesi oltre la ventesima posizione dal '93 (anno di entrata in vigore del ranking) ad oggi.



Il ranking corrente, in vigore fino al prossimo 20 settembre, è il primo comunicato dalla Fifa dopo la riforma varata lo scorso giugno con la modifica dei parametri per stilare la classifica. Maggiore importanza, infatti, sarà data d'ora in poi ai match ufficiali in calendario con un algoritmo che calcolerà il punteggio ottenuto in base al coefficiente di difficoltà della gara. Le amichevoli fuori calendario varranno 0,5 punti, quelle invece previste dalla Fifa 1 punto. La prossima Nations League avrà 1,5 punti di coefficiente di difficoltà nella fase a gironi e 2,5 punti per playoff e finali. L'algoritmo, dunque, moltiplicherà il punteggio in base al risultato del match (1 punto per la vittoria, 0.5 per il pareggio e 0 per la sconfitta) e terrà conto della differenza di classifica tra le due sfidanti.