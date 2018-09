PRANDELLI: "CRISI ROMA? CHIARO MESSAGGIO DI DIFRA"

24/09/2018

"Di Francesco ha lanciato un messaggio diretto alla sua squadra che può sembrare un pugno nello stomaco. Messaggio perfetto, ora sta ai calciatori mettere in campo qualcosa in più". Cosi' Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, intervenuto ai microfoni di Radio 24 durante Tutti Convocati. "Bisogna capire se i talenti presi dalla Roma sono già pronti, non li conosco e non posso giudicarli, ma sono certo che Di Francesco faccia anche lui questa riflessione e cambierà qualcosa dalla prossima partita".