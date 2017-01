Neymar batte tutti: è lui il calciatore più "caro" del mondo

19 gennaio 2017

Neymar meglio di Messi e Pogba . Con un valore di 246,8 mln di euro , il brasiliano è il calciatore più "costoso" del mondo per il Cies , l'osservatorio internazionale sul calcio. Un verdetto inaspettato, raggiunto utilizzando un algoritmo che tiene conto di diversi indicatori di mercato, età dei giocatori, minuti giocati, scadenza di contratto, gol fatti e club di appartenenza. CR7 , settimo, è il grande escluso dal podio. Belotti (66°) è il miglior italiano in classifica.

Nel dettaglio, Neymar si piazza davanti a tutti a quota 246,8 milioni. Al secondo posto c'è Messi con 170,5 milioni, al terzo invece c'è Paul Pogba con 155,3 mln. Appena fuori dal podio c'è Antonie Griezmann (150,48), seguito da Luis Suarez (145,29) e Harry Kane (139,24). Poi tocca a Cristiano Ronaldo, che con 126,5 milioni si piazza di poco davanti a Dybala (113,845). Dele Alli (110,520) e Eden Hazard (101,5) infine chiudono la top 10.



Analizzando la graduatoria, uno dei fattori determinanti risulta essere l'età. Numeri alla mano, infatti, nei primi dieci posti trovano posto soltanto tre giocatori over 25 (Messi, CR7 e Suarez). Nei primi cento posti è la Liga a farla da padrona, con 24 giocatori in graduatoria (9 del Real, 8 del Barcellona e 7 dell’Atletico). Quindici invece quelli che giocano in Serie A. Nove vestono la maglia della Juventus (Dybala 113,8 mln, Higuain 98 mln, Pjanic 52,5 mln , Bonucci 43 mln, Rugani 42,7 e Alex Sandro 40,7), quattro della Roma (Salah 64,9 mln, Nainggolan 50,7 mln, Rudiger 44,5 mln e Manolas 41,8 mln), due del Napoli (Zielinski 42,5 mln, Koulibaly 37,1 mln) uno dell'Inter (Icardi 77,7 mln), uno del Milan (Romagnoli 40,8 mln) e uno del Torino (Belotti). Proprio il "Gallo", con un valore di 45,3 mln è il giocatore italiano più caro in graduatoria. Nella speciale classifica azzurra seguono poi Bonucci (74mo), Rugani (76mo), Romagnoli (83mo) e Verratti (89mo - 40,2 mln).