Morata, che tocco: palleggio e canestro con i piedi

13/06/2018

Vacanze e relax per Alvaro Morata, escluso dai convocati della Spagna per i Mondiali in Russia. Mentre la Roja vive le ore calde del dopo Lopetegui, il centravanti ex Juventus si sta godendo i giorni liberi in compagnia della moglie Alice e dell'amato pallone. Il classe '92, tramite i social, mostra infatti una forma da far invidia. Un colpo da maestro per l'attaccante del Chelsea: palleggio e canestro con i piedi da applausi.