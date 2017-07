Morandi, messaggio a Cassano: "Ora scriviamo una canzone insieme?"

26 luglio 2017

Gianni Morandi, attraverso il suo profilo Facebook, invita Antonio Cassano a scrivere una canzone insieme a lui: "So che ami molto la musica, perchè non facciamo una canzone insieme, così puoi diventare il capitano della nostra squadra, la Nazionale Italiana Cantantanti?" Tra critiche e difese anche il cantante dice la sua: "Il tuo enorme talento non è mai stato in dubbio. È un peccato che tu abbia lasciato il calcio".