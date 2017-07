Milan, i 20 convocati: 7 nuovi partono; Bonucci, Biglia e Calhanoglu restano a Milano

26 luglio 2017

E' la vigilia un po' speciale del ritorno del Milan in Europa. Sono soltanto preliminari di Europa League, è vero, ma tanto basta per caricare di attesa l'evento, soprattutto dopo il clamoroso 4-0 dei rossoneri al Bayern Monaco, risultato che ha aperto prospettive di entusiasmo fino a dove lo vedremo.

Montella, per la gara contro il Craiova, ha chiamato a raccolta 20 giocatori, con rinunce anche inattese, ma bisogna saper dosare sforzi e opzioni. Mancano, e si sapeva, Bonucci e Biglia, in attesa delle pratiche necessarie per l'iscrizione europea. Fuori causa Calhanoglu e Suso, oltre a Bacca che resta fuori per ragioni legate al mercato come Paletta e Sosa. Fra i nuovi arrivi del super-mercato 2017 ci saranno: Conti, Kessie, Rodriguez, Musacchio, Borini, André Silva e Antonio Donnarumma.



Ecco i 20 convocati. Portieri: G. Donnarumma, A. Donnaruma, Storari. Difensori: Conti, Calabria, Musacchio, Abate, Gomez, Zapata, Rodriguez, Antonelli. Centrocampisti: Bonaventura, Montolivo, Kessie, Mauri, Locatelli. Attaccanti: Niang, Borini, Cutrone, André Silva.