Maradona torna a Napoli, De Magistris: "Sarà cittadino onorario"

14 gennaio 2017

Maradona torna a Napoli . L'ex Pibe de oro, infatti, sarà protagonista dello spettacolo "Tre volte 10". I ritorni di Maradona all'ombra del Vesuvio sono sempre accompagnati da grande entusiasmo, ma la prossima volta potrebbe essere ancora più speciale: il sindaco De Magistris ha in programma per il 10 maggio una grande festa per i 30 anni del primo scudetto e vuole fare un regalo al campione argentino: la cittadinanza onoraria .

Il ritorno di Maradona a Napoli è legato al suo ruolo nello spettacolo di Alessandro Siani "Tre volte 10". L'ex calciatore, dopo il campo del San Paolo , calcherà anche il palco del teatro San Carlo : due luoghi simbolo della città. Ma se nel primo caso nessuno ha mai avuto nulla in contrario, la seconda scelta ha sollevato non poche polemiche. Sullo spettacolo a teatro, il sindaco De Magistris ha spiegato: "È senz'altro un grande evento e Diego merita una serata nel Massimo partenopeo. Credo - ha poi aggiunto - che riavere Maradona a Napoli nell'anniversario del primo scudetto sia altrettanto importante e significativo".

La sentenza e la cittadinanza onoraria

E proprio alla festa per il trentesimo anniversario del primo scudetto è legata l'idea del sindaco di conferire a Maradona la cittadinanza onoraria. Anche questa scelta potrebbe far discutere, soprattutto in virtù dei problemi che il campione argentino ha con il fisco italiano. Il 28 febbraio potrebbe infatti essere posta la parola fine sulla questione, in quanto in quella data la Commissione tributaria regionale dovrebbe emettere la sentenza sui ricorsi pendenti in merito alla vicenda sia da parte dei legali di Maradona sia da parte di Equitalia.