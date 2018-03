Leggende del calcio e personaggi dello spettacolo uniti contro la violenza sulle donne

20 marzo 2018

Mercoledì 21 marzo 2018, Retequattro trasmetterà in prima serata, alle 20:30, dallo stadio Olimpico di Roma la sesta edizione della "Partita Mundial - Italia vs Resto del Mondo", un evento che vedrà ex grandi giocatori e personaggi del mondo dello spettacolo sfidarsi in una partita di calcio a scopo benefico: dire basta alla violenza sulle donne.