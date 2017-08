La moviola della 2.a giornata

26 agosto 2017

Genoa-Juventus, arbitro Banti

Al 7', sul punteggio di 1-0 per il Genoa, è stato utilizzato il Var per concedere un rigore ai rossoblù, il secondo consecutivo contro la Juve in altrettante gare di campionato. Il fallo di Rugani su Galabinov (che ha poi trasformato il penalty) è evidente ma l'azione doveva essere fermata sul nascere per un fuorigioco, sia pure millimetrico, dell'attaccante bulgaro sul tocco dentro di Taarabt. Giusto invece l'altro rigore concesso con il Var, questa volta alla Juve per un fallo di mano di Lazovic su conclusione di Mandzukic.