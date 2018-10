INTER, DE VRIJ: "COL PSV GARA IMPORTANTE MA NON DECISIVA"

02/10/2018

"È una delle sei partite del girone, è importantissima ma non decisiva". Così il difensore dell'Inter De Vrij in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Psv. "Mi aspetto una partita con grande intensità e grande atmosfera allo stadio - ha continuato -. Sono una squadra pericolosa in ripartenza quando recuperano la palla, hanno esterni veloci e una punta fastidiosa che fa il lavoro sporco per la squadra, giocano bene insieme. Ma per noi ora le cose si stanno mettendo a posto, la pressione non ci spaventa".