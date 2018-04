Il Telegraph stila la lista dei 50 giovani più forti: primo Mbappé, c'è Gabigol

21 giugno 2017

Un'altra classifica del Telegraph che potrebbe far discutere. In passato il quotidiano inglese aveva stilato delle liste che avevano scatenato diverse polemiche, come quella dei giocatori sopravvalutati (dove era stato inserito Balotelli) o sottovalutati. Ora arriva quella dei 50 giovani più forti al mondo: al primo posto Mbappé, con lui sul podio Gabriel Jesus e Ousmane Dembelé. Nella lunga lista due soli italiani: Gigio Donnarumma, messo all'ottavo posto, e Moise Kean della Juventus. Spicca l'undicesimo posto di Gabriel Barbosa dell'Inter. L'altro giocatore della A presente è Patrick Schick.