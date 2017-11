I 75 anni di Mazzola: "Com'è il calcio moderno? Lo ha inventato il Mago Helenio"

8 novembre 2017

I 75 anni di Sandro Mazzola (oggi, auguri) sono l'occasione di farci raccontare le mille cose del Pallone che ha vissuto: da numero uno. Tra il mito di suo papà Valentino al fuoriclase che è stato lui nella Grande Inter, quella di Herrera e Angelo Moratti, quell'undici Sartiburgnichfacchetti... che è forse la formazione più ricordata (a memoria) da generazioni di calciofili.

E a PremiumSport, il Baffo ha raccontato un po' se stesso e qui riferiamo la sintesi.

Che allenatore era Helenio Herrera? "Secondo me il calcio moderno l’ha inventato Herrera. Con il mago si andava subito veloci. E infatti lui ci diceva sempre che prima delle gambe ci allenava la testa".

Un ricordo della Coppa Campioni vinta contro il Real Madrid nel '64? "Ricordo che a fine gara stavo andando da Di Stefano per scambiare la maglietta e mi venne incontro Puscas che mi disse che aveva giocato contro mio padre e che ero degno di lui e mi diede la sua maglia. Quel gesto fu fantastico".

Ronaldo il Fenomeno? "E’ stato qualcosa di eccezionale, a parte gli infortuni che poi ha avuto".

L’Inter di Spalletti? "Me.. gusta mucho, mi piace la mentalità che Spalletti ha dato e il modo in cui gioca".

Come vorrebbe essere ricordato fra 100 anni? "Vorrei che la gente dicesse che ero bravo quasi come mio padre”.