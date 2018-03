Hamsik: "Anche la Juve soffrirà con Roma e Inter: crediamoci"

15 marzo 2018

"Con la Roma è andata male. L'Inter ci ha fermato sullo 0-0. Ci hanno fatto soffrire. E queste due avversarie le dovrà affrontare anche la Juventus: soffriranno anche loro, i bianconeri. La corsa-scudetto continua e noi ci crediamo, ci crederemo fino in fondo. E poi c'è anche lo scontro diretto, fra noi e la Juve". Al capitano Hamsik non sfugge la stretta necessità di ricaricare il gruppo. Questo Napoli a meno quattro che deve ripartire. La meta è lo scudetto. "Ci sono ancora dieci partite. Noi ci crediamo".



A RadioKissKissNapoli le parole di Marek Hamsik: "La rete di Dybala nel finale di Lazio-Juve non c'entra nulla, non ci ha destabilizzato. Con i giallorossi siamo partiti bene e alla fine abbiamo fatto 26 tiri, ma loro ci hanno punito praticamente ad ogni azione. Poi siamo andati a San Siro con l'Inter e anche lì abbiamo fatto un'ottima gara, ma non siamo riusciti a segnare. Saranno due avversari tosti anche per la Juve - ha proseguito lo slovacco - ma noi dobbiamo pensare al Genoa, squadra fastidiosa che è cresciuta molto nelle ultime partite".



I complimenti di Sarri alla squadra dopo lo 0-0 di domenica con l'Inter: "E' stato un bel gesto del mister. Sapevamo di aver fatto una buona prova, ma sentirlo dal mister è diverso. Abbiamo abituato i tifosi a vincere sempre. Anche i tifosi però sono cresciuti, perché ci hanno fatto i complimenti dopo aver perso con la Roma e pareggiato con l'Inter".