Genoa, Mandorlini: "Il derby è 'la partita'. Saranno importanti i tifosi"

10 marzo 2017

Alla vigilia del derby della Lanterna, il tecnico del Genoa Andrea Mandorlini carica la squadra: "Il derby è 'la partita', attesa da tutta la città e ci teniamo molto - ha detto in conferenza stampa - Loro sono sopra di nove punti, hanno Muriel che mette in difficoltà molti: non sarà una gara facile. I tifosi saranno fondamentali, mi aspetto una grande cornice, vogliamo regalar loro una gioia. In attacco confermati Simeone e Pinilla".