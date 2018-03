Del Piero in Costa d'Avorio con la Champions: il look è "estremo"

17 marzo 2018

La Champions League rappresenta un sogno per tutti i calciatori impegnati in Europa ma da sempre affascina gli appassionati di calcio di tutto il mondo. In attesa di sbarcare sul prato dell'Olimpiyskiy Stadium di Kiev, che ospiterà la finale del 26 maggio, la Coppa dalle "grandi orecchie" sta facendo il giro di diversi Paesi per farsi ammirare. Alessandro Del Piero, insieme all'olandese Ruud van Nistelrooij, l'ha portata ad Abidjan, in Costa d'Avorio. E, per l'occasione, si è "travestito": il look è davvero originale.