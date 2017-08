Club più spendaccioni: Juventus, Roma e Inter nella top-ten

23 agosto 2017

Cifre da capogiro, ma che non si devono tradurre in passivi che ci sono, ma non così esagerati e non per tutti. La raccolta dati de L'Equipe ha riguardato la campagna acquisti delle società europee dal 2011, con gli euro sborsati per assicurarsi talenti più o meno a buon mercato. E in questa speciale classifica ci sono ben tre italiane: Juventus (750), che con Higuain l'anno passato e le spese per Douglas Costa, Bernardeschi e Matuidi quest'anno è risalita al quinto posto; Roma (556), ottava; e Inter (526) che chiude al decimo posto appena dietro il Real Madrid.



Davanti a tutti c'è il Manchester City che negli ultimi anni, e con questo mercato ancora in corso con tanto di rumours sui 300 milioni di clausola per Messi, ha speso sul mercato più di 1024 milioni di euro. Circa 80 milioni di euro in più del Psg che con i 222 spesi per Neymar è salito a 941 scalzando il Manchester United (916) dal secondo posto con i Red Devils a completare il podio.