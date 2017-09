Chelsea, Zappacosta e il gol: "Volevo crossare"

13 settembre 2017

Davide Zappacosta non dimenticherà mai il suo esordio in Champions League con il Chelsea , grazie a un gol che ha scaldato il cuore dei Blues. Riceve sulla propria trequarti, corsa di 60 metri sulla fascia destra, sguardo in mezzo e...palla in rete. Poi via a festeggiare il 100esimo gol di un italiano in Champions . Ma era un cross. L'ha confermato proprio lui a Premium Sport: "Sono sincero. Volevo crossarla, poi ho colpito la palla col collo pieno".

"Mi ha detto che stava tentando un cross" ha chiarito anche Antonio Conte nella conferenza stampa post-partita ai giornalisti incuriositi e insospettiti dalla traiettoria che ha beffato Ibrahim Sehic, il portiere del Qarabag, per il gol del momentaneo 2-0. Ma giustamente l'ex terzino del Torino è stato celebrato dalla stampa inglese per la gran prestazione e per il coast to coast: il Daily Mail apre infatti le pagine sportive titolando "Zapped" ("sfrecciato") e gioca sul cognome storpiato in "Zappercosta" sull'account Instagram del Chelsea il giorno dell'arrivo a Londra.



Zappacosta è riuscito così ad oscurare sia il risultato tennistico al ritorno in Champions League dei londinesi, sia le singole prestazioni dei suoi compagni di squadra, come Tiemoué Bakayoko, Michy Batshuayi e il suo omologo César Azpilicueta, alla prima marcatura nella massima competizione europea.

Una notte pazzesca, da celebrare sui social e condividerla con i tifosi, che da sconosciuto possono farti diventare un beniamino.