Belotti, ora c'è l'assalto del Monaco

21 agosto 2017

Non è ancora finita la lunga estate di Andrea Belotti . Uscito dai radar del Milan ora il Gallo è entrato in quelli del Monaco . Il club francese, infatti, avrebbe individuato nell'attaccante del Torino l'erede di Kylian Mbappé per il quale i l Psg è pronto a versare 140 milioni ai monegaschi più il cartellino di Lucas Moura. Con questa cifra il Monaco non avrebbe problemi a pagare a Cairo la clausola rescissoria da 100 milioni per liberare il bomber azzurro.

L'offerta per l'attaccante sarebbe di 140 milioni più Lucas Moura che dunque andrebbe al Monaco. Ma sempre dal Principato il Psg vuole anche Fabinho: per entrambi i giocatori si tratterebbe di un'operazione da 220 milioni. Sarebbe uno dei classici effetto-domino del calciomercato: il Psg che continua a pensare a investimenti impressionanti, è pronto a sborsare una cifra da capogiro per il telento che lo scorso anno ha incantato tutti e che piace molto anche al Real Madrid.



Se i parigini facessero sul serio con i 140 milioni incassati per Mbappé i monegaschi si ritroverebbero con un gruzzoletto niente male da reinvestire per un sostituto all'altezza. E così i 100 milioni della clausola valida per l'estero stabilita da Cairo sarebbero alla portata del Monaco che pensa, dunque, al Gallo per rinforzare il suo attacco.