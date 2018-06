Balotelli testimonial del Festival Antirazzista a Pontida

13/06/2018

Mario Balotelli ancora in prima linea contro il razzismo. SuperMario è di fatto il testimonial del Festival dell'Orgoglio Migrante Antirazzista, in programma il 16 giugno a Pontida. Una manifestazione in contrasto con quella prevista per l'1 luglio e organizzata dalla Lega. Balotelli ha autografato le magliette del Festival antirazzista e verranno date in premio al Torneo di calcio meticcio e antirazzista, dedicato a Il Pieri e a Hafiz Brc Mohamed, che si terrà durante la giornata del 16 giugno.