Baggio dà i voti: "Dybala è il futuro, Bernardeschi grande talento"

10 gennaio 2017

Roberto Baggio, il "Dieci" azzurro che ha unito l'Italia con la sua classe, torna a parlare di calcio, da Firenze, ospite di Pitti Immagine Uomo. E lo fa con la consueta classe: "La favorita in campionato è sempre la Juve, avanti rispetto alla concorrenza per come ha lavorato, per la solidità societaria. Il futuroè Dybala, fortissimo e con grandi margini di miglioramento. Bernardeschi ha talento, ma serve pazienza. Totti? I miei complimenti".