Amichevoli: Juventus sottotono, il Tottenham vince 2-0

5 agosto 2017

Brutta sconfitta per la Juventus. A Wembley, gli uomini di Allegri perdono 2-0 contro il Tottenham. Spurs in vantaggio al 10' del primo tempo grazie al gol di Kane che, servito da Trippier, batte Buffon di testa. Nella ripresa, arriva il raddoppio firmato al 52' da Eriksen, servito da un geniale passaggio di Dele Alli. I campioni d'Italia provano a rientrare in partita nel finale, ma Kean e Cuadrado colpiscono la traversa.