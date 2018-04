Serie A, Lazio-Cagliari 3-0: doppietta di Immobile, Inzaghi tiene il passo

LA PARTITA

Sei vittorie, 19 gol segnati, 3 subiti. E' questo il bottino della Lazio nelle ultime sei gare tra campionato ed Europa League. Un ruolino da top club, che conferma le qualità di Inzaghi e di un gruppo che non smette più di stupire. Lo dicono i numeri e lo conferma la classifica. A braccetto con la Juve, stesa allo Stadium, i biancocelesti occupano infatti meritatamente la "zona nobile" del calcio italiano subito dietro a Napoli e Inter. Roba da far girar la testa. Merito del lavoro del tecnico e delle intuizioni della società, brava a tenere la barra dritta e a intervenire sul mercato rimpiazzando le partenze eccellenti con elementi di qualità utili al progetto. Dettagli che, uniti allo straordinario momento di forma di Immobile, continuano a dare fiducia alla squadra, trasformandola in una macchina da gol implacabile capace di far paura a chiunque. Discorso opposto invece per il Cagliari, che anche dopo il cambio di allenatore, incassa la quinta sconfitta di fila. Al netto del lavoro di Lopez, che è appena arrivato, i sardi non danno quasi mai l'impressione di poter impensierire davvero la Lazio, mostrando non solo limiti tecnici evidenti soprattutto in difesa, ma anche una certa fragilità caratteriale che alla lunga potrebbe costare cara quando servirà mostrare i denti per restare in Serie A.



Dopo il turnover a Nizza, Inzaghi sceglie i titolarissimi per il campionato. Il primo Cagliari della nuova avventura di Lopez è invece con la difesa a tre e senza Pavoletti e Cigarini, prime "vittime" del nuovo tecnico. Disposte quasi a specchio, le squadre si affidano al giropalla per testare gli equilibri. I sardi provano ad aggredire alti per bloccare la manovra biancoceleste e ripartire, ma in mediana i meccanismi della Lazio sono quasi perfetti e la banda di Inzaghi prende in mano subito il match. Per sbloccare la gara ai biancocelesti bastano solo sei minuti. Come da copione, ci pensa Immobile ad affondare il colpo, procurandosi e trasformando un rigore. In vantaggio e con Milinkovic tra le linee, la Lazio occupa bene il campo in ampiezza e verticalizza con facilità, mettendo a dura prova i nervi di Crosta, molto indeciso tra i pali e nelle uscite. I sardi però restano vivi. Con l'aiuto del Var, Pairetto annulla un gol di Farias. Poi Ionita ci prova dalla distanza, ma Strakosha è attento. Da una parte a sinistra Radu e Lulic hanno spazio e dalla loro parte arrivano i pericoli maggiori per la difesa rossoblù. Dall'altra Barella prova a mettere ordine in mediana e con Joao Pedro spostato a centrocampo il Cagliari prova a guadagnare metri. A ritmi bassi il palleggio degli uomini di Inzaghi però dà più certezze e i biancocelesti danno sempre l'impressione di avere la situazione sotto controllo. Dopo l'ennesima indecisione di Crosta, Immobile ha sul destro la palla buona per il raddoppio, ma Padoin salva tutto. La doppietta di Ciro però è solo rinviata. Pocopo prima della fine del primo tempo, infatti, la Lazio fa girare bene la palla sulla sinistra e il capocannonioere della Serie A insacca di testa. raddoppiando i conti.



Nella ripresa la Lazio riparte forte. Il tris lo firma subito Bastos, bravo a inserirsi su una perfetta punizione di Luis Alberto. E' il gol che chiude il match e condanna il Cagliari, trasformando la gara in una sorta di allenamento per i bianconcelesti. Insieme a Pavoletti Farias prova a scuotere i suoi, ma Strakosha e la traversa dicono no all'attaccante rossoblù, rispedendo al mittente il tentativo di riaprire la partita. In controllo, Immobile & Co. decidono di affidarsi al possesso palla per abbassare il ritmo ed evitare sorprese. Sempre attento a dosare le forze, Inzaghi leva Radu e Lucas Leiva e gli ultimi venti minuti sono buoni soltanto per le statistiche. Nel finale entra anche Caicedo e Strakosha nega a Faragò la gioia del gol. Milinkovic sfiora il poker, poi all'Olimpico cala il sipario. La Lazio tiene il passo. Napoli, Inter e Juve avvertite.