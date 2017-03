Scontri a Sassari: individuati 66 tifosi del Cagliari

27 marzo 2017

Come riporta l'Unione Sarda, secondo una prima ricostruzione emerge che, alla base della guerriglia, ci sarebbe una sfida lanciata dai tifosi della Torres sui social network: "Non avete il coraggio di presentarvi a Sassari".



L'annunciato vertice in Prefettura, a Cagliari, a due giorni dagli scontri fra ultrà non c'è stato. All'incontro c'erano due dirigenti, in rappresentanza del presidente Giulini, ma l'incontro sull'ordine pubblico e sui problemi delle tifoserie non si è tenuto.



Una riunione c'è, comunque, stata ma il tema principale affrontato è stata la questione migranti. Al termine, sia la prefetta Perrotta che il questore Gagliardi si sono soffermati sugli scontri. "Ha funzionato tutto - ha spiegato il questore ai cronisti - visto che abbiamo identificato, fotografato e ripreso 66 persone". "Serve la repressione - ha aggiunto la prefetta - ma occorre anche coinvolgere l'intera società nel processo di de-radicalizzazione del tifo".